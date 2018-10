Es begann in Biedenkopf

Wahlkampf 1969 Vortrag im Radiomuseum

Biedenkopf Am 21. August 1969 sprach Bundesaußenminister Willy Brandt dreißig Minuten auf dem Marktplatz in Biedenkopf; wenig später redete er auf dem Wilhelmsplatz in Laasphe - und auch hier blieb er nur kurz. Weitere Wahlkampftermine standen an.

