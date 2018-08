Fahrt nach Frankfurt

Wetzlar Der Wetzlarer Geschichtsverein unternimmt am Samstag, 1. Dezember, eine Exkursion nach Frankfurt, wo Führungen im Dom „St. Barthlomäus“ und im Dommuseum auf dem Programm stehen. Abfahrt ist um 13.30 Uhr am Leitzplatz, die Rückfahrt in Frankfurt ist um 19.15 Uhr vorgesehen. Die Kosten für Fahrt und Führungen betragen 18 Euro.

