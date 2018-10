Von Heinz-Ulrich Mengel

Jeder Gefangene trug eine Kugel an einer Kette

Nassau Im Zuchthaus Diez waren Straftäter und Geisteskranke untergebracht und es diente auch als Besserungsanstalt

Diez Als das Herzogtum Nassau im Jahre 1806 entstand, gab es drei Zuchthäuser: in Weilburg, in Wiesbaden und in Diez.

Copyright © mittelhessen.de 2018