Von Hannelore Benz

Verprügelt und an einem Ast aufgehängt

Nationalsozialismus Der Herborner Paul Szymkowiak war eines der ersten Opfer der SA

Herborn Paul Szymkowiak, Sekretär der Bergarbeitergewerkschaft in Herborn, war eines der ersten Opfer der NS-Rächer, denn er war der Störenfried in der sorgfältigen Choreografie der ersten Stadtverordnetensitzung in Herborn nach der Machtübernahme der NSDAP.

