Von Karsten Porezag

Warum ist der Pferdekopf nicht feuervergoldet?

Gusstechnik Gedanken zu einer atypischen Vergoldungsart des Sensationsfundes von Waldgirmes / Teil 2

Lahnau-Waldgirmes Nach jahrelangen Ausgrabungen am westlichen Ortsrand von Waldgirmes wurde 2009 in einem freigelegten Tiefbrunnen in etwa elf Metern Tiefe neben 13 weiteren kleinen Teilen auch zwei größere blattvergoldete Bronzeguss-Fragmente entdeckt.

Copyright © mittelhessen.de 2018