Dr. Bernd A. Weil

Zwei Stunden nach der Ankunft im Vernichtungslager Sobibor umgebracht

Judenverfolgung Ein Stein mit einer Tafel erinnert an Mathilde Mannheimer aus Eisenbach

Selters-Eisenbach Alfred und Mathilde Mannheimer, geb. Aumann, wurden am 11. Juni 1942 mit etwa 1200 Juden vom Bahnhof an der Großmarkthalle in Frankfurt am Main „nach dem Osten evakuiert“, um dort angeblich zu arbeiten, wie offiziell behauptet wurde.

