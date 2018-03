Von Martin Lugauer

Hessentagsfestzug ist organisiert

Konzept für den Hessentags-Festzug steht/Ehrentribüne oberhalb des Haarplatzes

"Logistisch stellt die Veranstaltung eine riesige Herausforderung für alle Beteiligten dar", sind sich Volker Mattern und Stefan Franz von der Projektgruppe Festzug einig. Es gilt, bis zu 40 Musikgruppen, 80 Motivwagen und etwa 30 Trachtengruppen zu einem sehenswerten Lindwurm zusammenzustellen und zu versorgen. Besonders wichtig: Der Zug muss so über die Strecke geleitet werden, dass das gesamte Spektakel in der vorgegebenen Zeit live im Fernsehen übertragen werden kann. "Geplant ist", so Projektleiter Franz, "dass sich der Zug am Sonntag, 10. Juni, gegen 12.30 Uhr ab Magdalenenhäuser Weg in Bewegung setzt. Die Fernsehübertragung wird voraussichtlich von 13.30 bis 17 Uhr erfolgen."

