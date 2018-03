Von Mammuts, Goethe und moderner Industrie

Auf der Brückenstraße kann der Besucher zur Zeitreise aufbrechen

Im Bereich "Tourismus" wird der Besucher von einem Minimammut begrüßt und alte Knochen, gegerbte Tierfälle und ein steinzeitlicher Ofen entführen in eine längst vergangene Zeit. Weiter geht es vom Stand "Urzeit in Gießen entdecken" in die Zeit der edlen Ritter, wo man auch mal einen rund 4 Kilogramm schweren Ritterhelm ausprobieren und ein Schwert führen kann.

