17 Millionen Euro in Stadt stecken

HESSENTAG Beirat hat sich konstituiert / Lenkungsgruppen für "operative Ebene"

Herborn (red). Konzerte und Veranstaltungen, Aktionen und Angebote prägen die zehn Tage, die ein Hessentag dauert. Wer entscheidet, wie dieses Landesfest 2016 in Herborn gestaltet wird? Neben dem so genannten Hessentagsbeirat ist hier die Lenkungsgruppe gefragt - und engagierte Bürger . In der vergangenen Woche hat sich der Hessentagsbeirat konstituiert. Er trifft als ausführendes Organ des Stadtparlaments alle wichtigen Entscheidungen.

Copyright © mittelhessen.de 2015