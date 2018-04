Lack, Chrom und jede Menge PS

Die 22. Auflage der Dill-Autoschau findet am Wochenende statt / Geschäfte öffnen am Sonntag

Frühlingszeit ist Autozeit. Neueste Geländewagen, schnittigste Cabrios und die „Familienkutschen“ sind am ersten Mai-Wochenende in Haiger zu sehen. Denn am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Mai, findet in der Innenstadt die traditionelle Autoschau des Gewerbevereins Haiger statt.

