VON WOLFGANG HENSS

Von oben bis unten interessant

AKTION Leser schauen sich im Weilburger Bergbau- und Stadtmuseum um

Weilburg. Am 18. Oktober 1972 brannte die Weilburger Altstadt. Das Bürgerhaus "Alte Reitschule", umliegende Wohnhäuser und das Dachgeschoss des Heimatmuseums wurden Opfer der Flammen. Was die Flammen nicht vernichteten, besorgte das Löschwasser. Trotz des Wiederaufbaues und der umfassenden Umgestaltung in den vergangenen Jahrzehnten sind heute noch Spuren der Brandkatastrophe im Bergbau- und Stadtmuseum am Schlossplatz sichtbar.

