Am Ende zuviel

Der Handlungsbogen des neuen „Tatorts“ „Vom Himmel hoch“ aus Ludwigshafen beginnt innerhalb eines minimalistischen Rahmens, erst im Laufe der Ermittlungen macht Autor und Regisseur Tom Bohn den Blick frei auf weitere Puzzleteile. Am Ende jedoch überspannt Bohn eben jenen Bogen und packt zu viel Inhalt in die wenigen übrig gebliebenen Minuten.

Das macht die Geschichte fast nicht mehr nachvollziehbar. Was so vielversprechend beginnt, endet überkonstruiert in einer Sackgasse. Das Einzige, was gefällt: Stern und Odenthal freunden sich endlich langsam an und haben ihre Privatfehde beigelegt.

Unterm Strich steht ein Krimi, der von seinen guten Schauspielern und ihrer Dynamik lebt. Die Schwächen der Geschichte überdeckt das aber nur teilweise.

Das Erste zeigt den „Tatort: Vom Himmel hoch“ am Sonntag, 9. Dezember, um 20.15 Uhr.