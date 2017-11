Angst vor der Angst

Von Conny Schneider

Hautausschläge, Asthma, Wesensveränderungen – mit den Bewohnern in dem kleinen Ort in Niedersachsen stimmt etwas nicht. Schuld an allem ist das benachbarte Fracking-Unternehmen, sagen sie. Vergifteter Boden, verseuchtes Wasser. Dann wird ein Fahrer des Erdgas-Riesen ermordet: Arah Naderi, Einwanderer aus dem Iran. Die noch nicht so recht miteinander warm gewordenen Bundespolizisten Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grosz (Franziska Weisz) ermitteln und geraten dabei zwischen die Fronten aus fanatischen Umweltaktivisten und fragwürdigen Machtinteressen eines Erdgaskonzerns.