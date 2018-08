Atemlose  Spannung

Von Conny Schneider

Ein Junggesellenabschied endet in Köln für Ivo Klein (Christoph Bertram), den Bräutigam in spe und Vater eines kleinen Kindes, tödlich. Auf offener Straße wird er vorsätzlich überfahren. Kurz zuvor hatte er noch aus einem Mülleimer eine schwarze Reisetasche mit einer halben Million Euro gefischt. War der junge Mann zur falschen Zeit am falschen Ort und wurde zufällig Opfer einer gescheiterten Geldübergabe? Die Fingerabdrücke auf den Geldscheinen führen die Kölner Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) zu einem bekannten Wirtschaftsanwalt, dessen 19-jährige Enkelin Charlotte (Anke Sabrina Beermann) entführt wurde.