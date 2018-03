Auf sich gestellt

Von Conny Schneider

Frühmorgens auf der Nordsee-Insel Suunhold. Nach einem Ausflug zum Strand findet Famke Oejen (Christiane Paul) ihren Geliebten tot in der Badewanne. Bei dem Mann handelt es sich um Oliver Teuber, der vor einem halben Jahr spurlos in Kiel verschwand, nachdem ihm Korruption in seiner Funktion als Bauamtsmitarbeiter nachgewiesen worden war.