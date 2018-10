Blutiger Grusel

Von Kirsten Ohlwein

Es ist Ende Oktober geworden in Bremen. Ende Oktober? Das kann nur eins bedeuten: Halloween. Nach wenigen Minuten des neuen und vorletzten Bremer „Tatorts“ „Blut“ ist klar: Das hier ist kein normaler Krimi. In einem Park wird die Leiche einer jungen Frau gefunden; sie weist massive Verletzungen am Hals auf. Später stellt sich heraus, dass sie gebissen wurde. Sind hier etwa Vampire am Werk? Das zumindest behauptet eine Augenzeugin.