Dahin, wo  es weh tut

Lürsen und Stedefreund geraten in einen toten Winkel des deutschen Pflegesystems.

Soll der Bremer Tatort „Im toten Winkel“ wirklich ein Krimi sein? Oder ist es nicht vielmehr ein gesellschaftspolitisches Drama, das hier über 90 Minuten erzählt wird? Autorin Katrin Bühlig legt ein Buch vor, das vor allem deshalb zu richtig schwerer Kost wird, weil es schmerzhaft nah an der Realität ist. Sie quetscht das Thema Pflege zwischen zwei Buchdeckel, auf denen eigentlich „Krimi“ stehen sollte, doch innen steckt „Drama“ – das ist der einzige Kritikpunkt an diesem Film.

Auf der Habenseite steht die Authentizität der Geschichte: Verzweiflung und Erschöpfung der pflegenden Angehörigen schwappen in jeder Szene vom Bildschirm ins eigene Wohnzimmer; die erzählten Fälle sind das, was jeden Tag in deutschen Wohnungen und Häusern passiert oder genau so passieren könnte. Dass sich während der Ermittlungen zum Mordfall Claasen ein weiterer Mord ereignet, kommt vielleicht etwas zu passend, um dem „Tatort“ letztlich doch das Prädikat „Tatort“ zu verleihen. Es ist absurd, dass ausgerechnet die Angehörigen der Kranken nun zum Kreis der Mordverdächtigen gehören.

„Im toten Winkel“ schaut hin, wo es weh tut, bietet keine einfachen Lösungen an und lässt den Zuschauer wütend, ratlos, betroffen und fassungslos zurück.

Das Erste zeigt den „Tatort: Im toten Winkel“ am Sonntag, 11. März, um 20.15 Uhr.