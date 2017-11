Erholung  für Fans

Von Kirsten Ohlwein

Der rbb hat in „Das Beste für mein Kind“ sämtliche Experimente außen vor gelassen und beschränkt sich auf die dichte Erzählung einer dramatischen Familiengeschichte. Der sechs Monate alte Leon wird nur wenige Stunden nach seiner Entführung im polnischen Gorzów Wielkopolski ausgesetzt und der Entführer tot aufgefunden. Die beiden Hauptkommissare Olga Lenski (Maria Simon) und Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) stoßen auf ein kompliziertes Beziehungsgeflecht im Umfeld des entführten Kindes. Die Ermittlungen beginnen mit der Erkenntnis, dass keiner der beiden Männer in Leons Leben der leibliche Vater des Jungen ist. Doch bei aller Krimi-Erholung, die vor allem in den ersten 30 Minuten aufkommt: Danach wirkt der Film durchaus träge und auch sperrig, obwohl es Spaß macht, dem Kameramann bei der Arbeit zuzusehen. So werden einige Szenen aus Sicht des Kindes erzählt, andere wiederum bestechen durch simple Authentizität, beispielsweise auf dem Kommissariat.

Unter dem Strich steht ein unterhaltsamer Krimi, dem aber das letzte bisschen Spannung fehlt.

Das Erste zeigt den „Polizeiruf 110: Das Beste für mein Kind“ am Sonntag, 3. Dezember, um 20.15 Uhr.