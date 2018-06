Heiß ohne Flammen

Der Rostocker „Polizeiruf“ „In Flammen“ beginnt furios und endet in heillosem Chaos. Autor Florian Oeller hatte für diesen Film offenbar mehr Ideen als tatsächliche Drehzeit. Alles wirkt mit fortschreitender Dauer wüst durcheinanderkonstruiert und konzeptlos. Soll es nun ein Krimi oder ein Film über die rechte Szene sein? Wie so oft, wenn das Buch eher mäßig daherkommt, retten es die Schauspieler. Hübner und Sarnau beweisen auch in ihrem 17. Fall, dass sie mit Abstand das beste „Polizeiruf“-Team sind. Die Chemie stimmt, und so wird der 90-Minüter getragen vom Konflikt der beiden Kommissare, der stets unter dem Teppich schwelt, aber nie wirklich zum Vorschein kommt.

Dies wirkt in einigen Szenen spannender als der Fall selbst und hier sind „Flammen“ keineswegs nötig. Es brennt ohne Feuer.

Das Erste zeigt den „Polizeiruf 110: In Flammen“ am Sonntag, 10. Juni, um 20.15 Uhr.