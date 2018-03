Im Netz der Neonazis

VON BRITTA SCHIENBEIN

Ein Mord in der rechten Szene beschäftigt das Team um Kommissar Faber (Jörg Hartmann) in seinem fünften gemeinsamen Fall: Kai Fischer, Dortmunds führender Neonazi, wird erschlagen auf dem Gelände eines alten Hochofens gefunden. Er hatte Gegner in den eigenen Reihen, aber auch die Leiterin einer Beratungsstelle gegen rechte Gewalt hätte ein Motiv - sie verlor ihren Mann und ihr ungeborenes Kind bei einem Anschlag der Neonazis und beschuldigte Fischer stets, der Haupttäter gewesen zu sein.