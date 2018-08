In einem  Rutsch

Der „Tatort“ wurde an vier Abenden durchgespielt – nie wurden die Aufnahmen unterbrochen. Und das ist letzten Endes nur eines: beeindruckend. Der Stoff spitzt sich gen Ende dermaßen zu, dass es fast keine Rolle mehr spielt, wer der Täter ist. Rasant wird der Zuschauer durch Sekunden, Minuten und Stunden getrieben. Ohne Atempause. Die Handlung ist so komplex, dass sie sich nicht in drei Sätzen wiedergeben lässt. Dennoch kurz zum Inhalt: Unternehmer und Mäzen Walter Loving (Andri Schenardi) veranstaltet ein Benefiz-Konzert mit dem argentinischen „Jewish Chamber Orchestra“. Es soll der Opfer des Holocaust gedacht werden. Doch an diesem Abend werden alte Rechnungen beglichen, neue Feinde geschaffen und ein Giftanschlag verübt, dunkle Geheimnisse sollen gelüftet werden. Auch eine Erpressung ist im Spiel.

Dichter Stoff, beeindruckend erzählt. Das ist ein überzeugender Start in das zweite „Tatort“-Halbjahr.

Das Erste zeigt den „Tatort: Die Musik stirbt zuletzt“ am Sonntag, 5. August, um 20.15 Uhr.