Jäger und Gejagte

Hausbesitzer Dieter Kranzbühler (Jörg Pose) gibt an, selbst mit einer Waffe bedroht worden zu sein und in Notwehr geschossen zu haben. Eine zweite Patronenhülse am Tatort wirft Fragen auf, denen besonders Falke entschieden nachgeht.

Schnell wird klar: Es gab einen zweiten Täter. Doch wer findet ihn zuerst: die Polizei oder die zum Schutz des Viertels gegründete Nachbarschaftswache? Die „Treibjagd“ – so der Titel des neuen BKA-“Tatorts“ – beginnt.

„Wir müssen uns wehren. Es muss nur einer anfangen.“ Wütende Bürger, die sich von Staat und Polizei im Stich gelassen fühlen. Eine Stimmung, die gefährlich schnell hochkocht – zusätzlich befeuert von einem Falke in Rage, der Kranzmühler so sehr in die Mangel nimmt, dass dieser eine Herzattacke erleidet. Gefundenes Fressen für das Internetforum der Nachbarschaftswache, das eine Lawine aus Hass lostritt.

Regisseurin Samira Radsi („Deutschland 83“) wagt sich an ein aktuell brisantes Thema heran, ohne sich dabei zu sehr in Schwarz-Weiß-Malerei zu verlieren. Vielmehr gelingt es ihr, auch die vielen Grautöne dazwischen hervorzuheben.

Das Erste zeigt den „Tatort: Treibjagd“ am Sonntag, 11. November, um 20.15 Uhr.