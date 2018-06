Jäger wird Gejagter

Von Conny Schneider

Kriminalhauptkommissar Hans von Meuffels (Matthias Brandt) weiß, wie der Hase läuft. Er weiß, wie observiert wird. Weiß, wie leicht es ist, in die Privatsphäre anderer einzudringen. Was er bis dato nicht weiß: Wie es ist, selbst das Zielobjekt einer solchen Überwachung zu sein. Im neuen „Polizeiruf 110“ erlebt er es jedoch am eigenen Leib.