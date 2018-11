Jakob, der Lügner

Von Conny Schneider

„Kennen Sie Uwe Berger?“ Mit dieser Frage treten die Stuttgarter Kommissare Lannert (Richy Müller) und Bootz (Felix Klare) erstmals in Erscheinung. Ein Mord ist geschehen, aber das erfährt der Zuschauer erst in dem Moment, als Jakob Gregorowicz (Manuel Rubey) als Zeuge befragt wird. Sein Name tauchte nämlich im Terminplan des Vermögensberaters Berger auf – just zu der Zeit, als er in seiner Villa umgebracht wurde.