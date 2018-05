Nichts geht mehr

Sieland und ihre Kollegin Karin Gorniak (Karin Hanczewski) ermitteln im Umfeld einer Online-Dating-Plattform, nachdem die Studentin Doro Meisner (Svenja Jung) vor einem Dresdner Club erdrosselt worden ist. Weil die Nachforschungen schnell ins Stocken geraten, fassen die beiden Frauen einen Plan: Sie melden sich selbst auf dem Portal „Love Tender“ an und suchen den Täter undercover.

Autor Erol Yesilkaya legt zwar ein überzeugendes Buch vor, doch wie so oft bleibt aus Dresden der fade Beigeschmack, dass mehr möglich gewesen wäre, dass nicht das letzte bisschen Kreativität und Charaktertiefe herausgekitzelt worden ist. Ja – der Krimi ist spannend, zwischendurch in Szenen mit Chef Peter Schnabel (Martin Brambach) und Gorniaks Sohn Aaron (Alessandro Schuster) überraschend komisch und am Ende auch tragisch. Aber: Irgendetwas fehlt. Die stärkste Szene ist die letzte. Sieland verabschiedet sich mit eindrücklichen Worten von ihrer Kollegin und Freundin Gorniak. Sie wollte nie etwas anderes als Polizistin sein, sagt sie, aber: „Ich kann nicht mehr.“ Keine Wut, keine Reue, nur Resignation. Ein bisschen so, wie der Dresdner „Tatort“ von Beginn an wirkt.

Das Erste zeigt den „Tatort: Wer jetzt allein ist“ am Pfingstmontag, 21. Mai, um 20.15 Uhr.