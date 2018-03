Nie mehr ohne!

Als die Kommissare einen menschlichen Knochen im Abendessen finden, ist klar: Hier stimmt etwas nicht.

Es ist Fall Nummer eins nach Mario Kopper, und es ist der zweite Versuch von Axel Ranisch, mit dem Ludwigshafener Team einen Improvisations-Krimi zu drehen. Diesmal gelingt es dem Regisseur deutlich besser, den roten Faden der Handlung, die Schauspieler und deren Improvisation ohne festes Drehbuch unter einen Hut zu bekommen. Dennoch merkt man vor allem den professionellen Schauspielern wie Folkerts und Bitter an, dass sie ohne festes Dialogwerk sehr bemüht sind und es kaum schaffen, die Geschichte voranzutreiben. In einigen Szenen wiederholen sie phrasenartig ihre Sätze; es wirkt, als seien sie sprachlos. Und das leider auf eine für einen Kommissar unglaubwürdige Weise.

Die Struktur stimmt also, Ranisch macht vieles richtig. Aber mit diesem Ensemble sollten die Macher künftig besser wieder auf Drehbücher zurückgreifen, zumal zwischen Stern und Odenthal endlich so etwas wie Chemie aufblitzt. Davon bitte mehr! „Tatort“ ohne Drehbuch aus Ludwigshafen: Davon bitte nichts mehr. In einer Nebenrolle übrigens hinreißend und absolut überzeugend: Christina Grosse als Ortspolizistin Elli Brunner.

Das Erste zeigt den „Tatort: Waldlust“ am Sonntag, 4. März, um 20.15 Uhr.