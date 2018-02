Raffiniert modern

Der gleichnamige „Tatort“ schildert auf unglaubliche Weise bis ins kleinste Detail den Fall, an dem Karow und Rubin gerade arbeiten.

Autor Erol Yesikaya und Regisseur Sebastian Marka legen mit „Meta“ einen der besten Tatorte der vergangenen Jahre hin. Was ist Film? Was ist Wirklichkeit? Irgendwann verschwimmen die Grenzen zwischen dem, was sich auf der Leinwand abspielt, und dem, was Karow und Rubin erleben. Ab hier gibt es kein Zurück mehr. Der Krimi kommt mit einer Ästhetik daher, die den Zuschauer sprachlos – vor Verzückung und Fassungslosigkeit – zurücklässt. Zwischendurch wird die Handlung sogar auf mehr als nur zwei Ebenen erzählt. Der Geist möchte und kann zeitweise vielleicht nicht mehr folgen, aber das Herz muss.

Diese 90 Minuten sind überaus raffiniert, fesselnd und modern erzählt. Sogar Rubin und Karow passen in ihrer absoluten Ungleichheit in dieses Bild. „Meta“ ist ein Muss für Filmästheten, Nerds und Krimifreunde, die sich auf Neues einlassen können.

Das Erste zeigt den „Tatort: Meta“ am Sonntag, 18. Februar, um 20.15 Uhr.