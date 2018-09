Stadt, Natur, Tod

Von Conny Schneider

Zwei Tote in Berlin. Tom Menke (Martin Baden), Besitzer eines Kiosks, wird tot in seinem Coffee-Shop aufgefunden. Allem Anschein nach getötet durch die Nadel seines Kaffee-Roboters. Zur selben Zeit stirbt eine Joggerin im Wald durch einen Wildschwein-Biss. Zwei Fälle für Robert Karow (Mark Waschke) und Nina Rubin (Meret Becker), die eigentlich keine Fälle sind. Schließlich scheint in beiden Fällen kein Mensch als Mörder in Frage zu kommen. Und irgendwie wieder doch.