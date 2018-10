Tragisches Debüt

Der Fall: Eine Elfjährige wird erschossen im Wald gefunden. Ein Nachbarsjunge verschwindet, ein anderer verstrickt sich bei der Befragung in Widersprüche. Aber wer hat Frieda umgebracht? Und was hat ein Waffenhersteller aus der Gegend damit zu tun?

Ein wunderbares, spannendes, tragisches Schwarzwald-Debüt, das nur an einer Stelle Rätsel aufwirft: In den ersten beiden Szenen liegt meterhoch Schnee, danach ist Schnee nur noch im Hintergrund zu sehen. Schade, dass diese Logiklücke das Filmvergnügen trübt. Dennoch steht unter dem Strich ein sehenswerter Krimi oder eher: ein Familiendrama. So können die Kommissare Tobler und Berg gerne weitermachen.