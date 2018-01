Wenig Tiefsinn

Große Namen haben dem Fall „Bausünden“ ihren Stempel aufgedrückt: Zum einen stammt das Drehbuch aus der Feder von Uwe Erichsen und Wolfgang Wysocki, alte Hasen im Geschäft. Zum anderen hat die Musik Klaus Doldinger beigesteuert, von dem die „Tatort“-Titelmelodie stammt. Etwas Besonderes zum 20-jährigen Geburtstag des Köln-„Tatorts“.

Wie besonders ist das, was filmisch dabei herausgekommen ist? Solide, in sich schlüssig und ohne viel Schnickschnack. Und die Wurstbude ist auch dabei – ein Glück! Jedoch wäre es wünschenswert gewesen, nicht nur an der Oberfläche zu kratzen. Darüber hinaus ist es ein unwürdiger und stiller Abgang für „Assi“ Tobias Reissner (Patrick Abozen).

Das Erste zeigt den „Tatort: Bausünden“ am Sonntag, 21. Januar, um 20.15 Uhr.