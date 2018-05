Zahllose Längen

Berg hingegen ist angetan von den Böttgers und ihrer Naturverbundenheit. Sonnhilds Tod zeigt Parallelen zu einem anderen Fall auf: Auch ein Kronzeuge in einem V-Mann-Untersuchungsausschuss starb kürzlich an unbehandelter Diabetes. Er sollte gegen die rechtsextreme „Heimatschutz-Staffel“ aussagen.

Der zweite „Schwarzwald-Tatort“ „Sonnenwende“ von Regisseur Umut Dag will viel. Viel zu viel, wie sich nach und nach herausstellt. Vieles ist vorhersehbar, vieles krampfhaft an den Haaren herbeigezogen. Der Zuschauer wird hineingeworfen in ein klischeehaftes Drama mit zahllosen Längen und wild vermischten Themen. Kohlhof – trotz ihres jungen Alters kein neues Gesicht im Tatort – glänzte bereits in beeindruckenden Rollen in „Die Wiederkehr“ („Tatort“ Bremen) und „Rebecca“ („Tatort“ Konstanz), hier bekommt sie diese Chance leider nicht.

Wer – tatsächlich gelungene – Landschaftsaufnahmen zu schätzen weiß, sollte einschalten, alle anderen eher nicht.

Das Erste zeigt den „Tatort: Sonnenwende“ am Sonntag, 13. Mai, um 20.15 Uhr.