„Cruz“ wartet schon länger in Dillenburg

„Cruz“ wurde am 27. Dezember 2010 geboren. Der Polizeihund musste wegen einer Sehschwäche ausgemustert werden. Seit eineinhalb Jahren wartet der nette und verschmuste Vierbeiner nun auf ein Herrchen oder Frauchen, das ihn bei sich aufnimmt. Sein rechtes Auge hat er verloren, in der Dunkelheit sieht er auf dem anderen Auge schlecht. „Cruz“ bekommt eine Tablette, damit die Sehkraft erhalten bleibt. Der Rüde ist fit, sehr menschenbezogen, verspielt und kommt mit Hündinnen gut und mit Rüden je nach Sympathie aus. In seinem neuen Zuhause sollten keine kleinen Kinder sein. Sein neues Herrchen sollte auf jeden Fall Hundeerfahrung haben. „Cruz“ hätte sicher auch Spaß daran, Hundesport zu treiben.

Kater „Odin“ ist das andere Sorgenkind im Tierheim in Dillenburg. Der sehr liebe und verschmuste Stubentiger war mit seinen Freundinnen „Berchta“ und „Freya“ in der Einrichtung. Die Katzen wurden vermittelt, „Odin“ ist übrig geblieben. Der acht Jahre alte Vierbeiner hat eine Autoimmunerkrankung. Er bekommt in geringer Dosis Kortison. Die Tierheimmitarbeiter hoffen, dass es „Odin“ in einem neuen Umfeld besser geht. Der Freigänger verträgt sich gut mit Artgenossen.

Kontakt: (0 27 71) 3 22 22, www.tierheimdillenburg.de. (kaw)