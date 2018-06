„Hope“ und „Hexe“ brauchen ein Zuhause

Nur noch 2,6 Kilogramm wog „Hope“ als sie am 13. Juni in Beilstein aufgefunden und nach Dillenburg ins Tierasyl gebracht wurde. Die Katze war in einem gesundheitlich schlechten Zustand: Ihr Zähne mussten saniert werden, sie war schlimm verschnupft und abgemagert. Nach der tierärztlichen Versorgung unter anderem mit einer Zahnsanierung wird sie im Tierheim aufgepäppelt.

Bisher hat sich noch niemand nach der Katze erkundigt, so dass die Mitarbeiter davon ausgehen, dass „Hope“ ein neues Zuhause braucht. Die vermutlich etwa zwölf Jahre alte Katze ist sehr lieb und verschmust. Sie genießt menschliche Nähe und Streicheleinheiten sehr.

Auch „Hexe“ mag es, gekrault und gestreichelt zu werden, allerdings ist bei ihr Vorsicht geboten. Der sechs Jahre alte Stubentiger ist sehr eigen und zeigt deutlich, wenn er keine Lust mehr auf menschliche Zuneigung hat.

„Hexe“ ist seit dem 6. Februar im Tierheim und wird in der Einrichtung immer trauriger. Sie braucht dringend eine Familie, die sie bei sich aufnimmt und sich liebevoll um sie kümmert.

Termin mit dem Heim vereinbaren

Das Tierheim in Dillenburg ist unter (0 27 71) 3 22 22 erreichbar. Unter dieser Nummer sollte vor einem Besuch auf jeden Fall ein Termin vereinbart werden, da die Einrichtung keine regelmäßigen Öffnungszeiten hat.

Weitere Informationen: www.tierheimdillenburg.de. (kaw/Fotos: K. Weber))