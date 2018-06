„Leonie“ und „Rike“ warten

„Leonie“ ist eine griechische Landschildkröte, die am 28. Mai in der Straße „Am Rabenborn“ in Dillenburg gefunden wurde. Sie ist zwischen fünf und zehn Jahren alt, sehr freundlich und hat keinen Chip. Das Tierheim hofft, den Besitzer von „Leonie“ finde zu können.

Gleiches gilt für die Katze „Rike“. Sie wurde am 25. Mai im Keller eines Spielcasinos in der Oranienstraße in Dillenburg entdeckt. Dort war sie vermutlich unbemerkt eingesperrt worden.

„Rike“ ist vermutlich 2015/16 geboren. Die Katze ist sehr nett und verschmust. Sie sucht menschliche Nähe und genießt es, gestreichelt und gekrault zu werden. Der Stubentiger ist munter und gesund, leider nicht gekennzeichnet, so dass ihr Besitzer nicht kontaktiert werden kann.

Wer „Leonie“ und „Rike“ (er)kennt, der sollte sich im Tierheim in Dillenburg melden. Die Mitarbeiter sind unter (0 27 71) 3 22 22 erreichbar. Die Einrichtung hat keine regelmäßigen Öffnungszeiten. Weitere Informationen: www.tierheimdillenburg.de. (kaw)