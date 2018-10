„Lina“ und „Hannes“ warten auf Zuhause

Katze „Lina“ ist etwa eineinhalb Jahre alt. Der sehr liebe und verschmuste Vierbeiner versuchte seit dem 10. Oktober, in der Sechsheldener Straße in Sechshelden in mehrere Häuser zu gelangen. Seit dem 23. Oktober ist sie nun im Tierheim in Dillenburg. „Lina“ ist kastriert und sieht sehr gepflegt aus. Vermutlich wird sie vermisst. Wer die Katze erkennt, der sollte sich im Tierheim melden.

Ein neues Zuhause wird für Widder „Hannes“ gesucht. Er ist ebenfalls eineinhalb Jahre alt und ein Abgabetier. „Hannes“ hat sein eigenes Widderköpfchen. Er ist kein Kuscheltier für Kinder. Für ihn sucht das Tierheim ein liebevolles Zuhause.

„Hannes“ ist eines von 13 Kaninchen, die derzeit in der Einrichtung leben. „Der Kleintierraum platzt aus allen Nähten. Wir mussten einen Teil des Hundehauses umfunktionieren, damit alle Kaninchen untergebracht werden können“, berichtete Tierheimleiterin Christina Nickel am Freitag. Vom Löwenköpfchen bis zum Zwergkaninchen reicht die Palette. Wer ihnen ein Zuhause geben will, der sollte ein festes Winterquartier für die Kaninchen haben.

Das Tierheim Dillenburg ist unter (0 27 71) 3 22 22 zu erreichen. Besucher sollten einen Termin vereinbaren, da es keine regelmäßigen Öffnungszeiten gibt.

Weitere Informationen auf www.tierheimdillenburg.de. (kaw)