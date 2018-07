„Sam“ und „Rike“ suchen nette Familie

Die geschätzt zweieinhalb Jahre alte „Rike“ wurde Ende Mai in einem Keller in der Dillenburger Oranienstraße „herrenlos“ gefunden. Sie ist nicht gekennzeichnet, auch hat sich bisher kein Besitzer im Tierheim gemeldet. „Rike“ ist kastriert, geimpft und topfit. Sie ist sehr lieb und verschmust. Allerdings möchte sie am liebsten als Einzelkatze gehalten werden. „Rike“ ist Freigängerin.

„Sam“-Besitzerin wurde krank

Ähnlich beschreibt Tierheimleiterin Christine Nickel „Sam“. Der zehn Jahre alte Stubentiger braucht dringend seinen „eigenen“ Menschen. Ihre Besitzerin musste sie wegen Krankheit ins Tierheim geben, wo sie nun auf ein Zuhause wartet. Auch „Sam“ ist lieb und verschmust. Die Katze ist wie „Rike“ Freigängerin und war in ihrem bisherigen Zuhause Einzelkatze.

Kontakt: (0 27 71) 3 22 22, www.tierheimdillenburg.de. (kaw)