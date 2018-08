„Shila“ und „Red“ suchen ein Heim

Seit Mitte April ist „Shila“ in der Einrichtung. Im Alter von nur fünf Monaten kam sie dorthin. Zuvor war sie bereits in zwei Familien. In dem ersten Zuhause konnte sie nicht bleiben, da sich der andere Hund dort nicht mit ihr anfreunden wollte. In der zweiten Familie war der Labrador bei Anfängern gelandet, die ihn schließlich ins Tierheim brachten. „Shila“ ist intelligent und wissbegierig. Zudem ist sie ein temperamentvoller, junger Hund, der noch viel Erziehungsarbeit braucht. Sie spielt gerne, ist verträglich mit Artgenossen, freundlich und topfit. Das Tierheim gibt „Shila“ nur an hundeerfahrene Tierfreunde ab.

Als eine „Seele von Hund“ beschreibt Tierheimleiterin Christine Nickel den Mischling „Red“. Der drei Jahre alte Rüde ist sehr lieb und anhänglich. Mit anderen Hunden kommt er prima zurecht. Kinder dürften auch kein Problem für ihn sein, sollten aber schon etwas älter. Für „Red“ wird eine Familie gesucht, die Hundeerfahrung hat und gerne spazieren geht. Der Mischling ist nämlich ein vorbildlicher Gassigänger.

Hunde bei Hitze nicht im Auto zurücklassen

Christine Nickel weist derzeit verstärkt darauf hin, dass bei den derzeitigen hohen Temperaturen Hundehalter ihre Vierbeiner auf keinen Fall im Auto zurücklassen sollten, auch nicht für „nur“ fünf Minuten.

Kontakt: (0 27 71) 3 22 22, www.tierheimdillenburg.de. (kaw)