„Verwaiste“ Tiere suchen ein Zuhause

Katze „Sam“ ist zehn Jahre alt und war von Welpenalter an in einer Familie. Ihre Besitzerin ist erkrankt und kann sich nicht mehr um sie kümmern, so dass das Tier nun in der Einrichtung im Dillfeld ist und dort auf ein Zuhause hofft. „Sam“ ist lieb und lässt sich streicheln. Im Tierheim hat sie sich aus Traurigkeit auf den höchsten Kratzbaum zurückgezogen.

Unter Stress steht derzeit auch die 14 Jahre alte „Susi“. Die Katze lebte ebenfalls von klein auf in einer Familie. Aus gesundheitlichen Gründen kann sich auch ihre Besitzerin nicht mehr um den netten Stubentiger kümmern. Da „Susi“ Artgenossen nicht mag, ist für sie der Aufenthalt im Tierheim besonders anstrengend. Beiden Katzen sind Freigänger.

Die sieben Nymphensittiche sollen ein neues Zuhause bekommen, weil ihr Herrchen gestorben ist. Die Tiere müssen nicht zusammen vermittelt werden, sondern können auch einzeln zu Artgenossen in eine große Voliere abgegeben werden.

Das Tierheim hat derzeit neun Hunde, 20 Katzen, acht Vögel, drei Kaninchen und zwei Meerschweinchen beherbergt. Wer interessiert ist, der sollte vor einem Besuch unter (0 27 71) 3 22 22 einen Termin vereinbaren. Info unter www.tierheimdillenburg.de. (kaw)