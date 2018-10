Basti sucht einfühlsame Menschen

Im Tierheim hatte Basti zunächst große Angst vor allem Neuen. Mittlerweile hat sich die sechsjährige Hündin prima entwickelt und genießt besonders den Kontakt zu ihren Bezugspersonen. Bei ihnen ist sie verschmust und krabbelt auch schon mal auf den Schoß. Fremden gegenüber zeigt sich Basti anfangs eingeschüchtert. Mit Leckerchen lässt sie sich aber ein bisschen bestechen. Beim Spazierengehen benimmt sie sich bereits sehr gut an der Leine. Grundgehorsam, Stubenreinheit und das Alleinbleiben müssen noch mit ihr geübt werden.

Basti wäre auch für eine Familie geeignet

Da Basti sehr lieb ist, wäre sie auch für eine Familie mit verständigen Kindern geeignet. Weil sie sich mit anderen Hunden gut versteht, wäre es von Vorteil, wenn es in ihrem Heim bereits einen freundlichen und souveränen Ersthund gäbe, an dem sie sich orientieren kann. Basti wird sich vermutlich in etwas ländlicher Umgebung wohler fühlen, Stadtlärm und Trubel könnten sie überfordern.

Das Tierheim wünscht sich für Basti einfühlsame Menschen. Besonders zu Anfang sollte die Hündin auf ein geregeltes, ruhiges Umfeld vertrauen können, das sie nicht mit fremden beängstigenden Situationen alleine lässt.

Wer sich für Basti interessiert, kann sie im Kreis-Tierheim in Cappel im Gewerbegebiet „Im Rudert“ kennenlernen. Das Büro ist freitags, samstags und sonntags 15 bis 17 Uhr geöffnet; andere Termine nach Vereinbarung. Infos gibt es unter (0 64 21) 4 67 92. (en)