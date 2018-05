Charly und Helmut suchen ein Zuhause

„Helmut“ ist ein etwa fünf Jahre alter Kater. Er lief vor einiger Zeit in Manderbach zu, wo er von Tierfreunden versorgt wurde. Sie ließen ihn auch kastrieren. Bei den Findern konnte er aber nicht bleiben, sodass der anfangs schüchterne, aber freundliche Vierbeiner nun in der Einrichtung im Dillfeld auf eine Familie wartet, die ihn bei sich aufnimmt. „Helmut“ ist Freigänger.

In der Karlsbader Straße in Sinn wurde am 9. Mai „Charly“ gefunden. Einen Tag später kam er im Dillenburger Tierheim an. Wie „Helmut“ ist auch er anfangs etwas misstrauisch, aber nett, freundlich und lässt sich gerne streicheln.

„Charly“ ist Freigänger. Vermutlich war er etwas länger unterwegs – 14 Zecken entfernten die Tierheimmitarbeiter von dem Kater. Er ist gesund, leider aber nicht gekennzeichnet. Wer ihn erkennt, der sollte sich im Tierheim melden.

Die Einrichtung ist unter (0 27 71) 3 22 22 erreichbar. Unter dieser Telefonnummer sollte vor einem Besuch unbedingt ein Termin vereinbart werden. Das Tierheim hat keine regelmäßigen Öffnungszeiten. Weitere Informationen auf www.tierheimdillenburg.de. (kaw)