Drei Katzen freuen sich auf neues Zuhause

Der bisherige Besitzer von „Gracy“ und „George“ hat die beiden nur schweren Herzens aus gesundheitlichen Gründen im Tierheim abgegeben. Sie sind reine Wohnungskatzen, sehr lieb und mögen es, gestreichelt und gekrault zu werden.

Nach Möglichkeit möchte das Tierheim die neun Jahre alte „Gracy“ und den fünf Jahre alten „George“ gemeinsam in ein neues Zuhause abgeben. Sie können aber auch als Einzelkatzen eine Familie bekommen.

„Mohrchen“ war vor einigen Wochen in Weidelbach zugelaufen und ist seit dem 5. September im Tierheim in Dillenburg. Bisher hat sich kein Besitzer gemeldet, so dass er nun eine neue Familie bekommen soll. „Mohrchen“ ist drei bis vier Jahre alt, kastriert und sehr lieb.

Der Stubentiger hat ein kleines Herzproblem, ist aber ansonsten topfit. Er bekommt täglich eine Tablette.

Vor dem Besuch einen Termin vereinbaren

Die Mitarbeiter des Tierheims in Dillenburg sind unter Telefon (0 27 71) 3 22 22 erreichbar. Wer die Einrichtung besuchen möchte, sollte vorher einen Termin vereinbaren, da sie keine regelmäßigen Öffnungszeiten hat.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse: www.tierheimdillenburg.de. (kaw)