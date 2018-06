Drei Stubentiger suchen ein Zuhause

„Omi“ kam am 27. April in die Einrichtung ins Dillfeld. Die geschätzt 15 Jahre alte Katzendame war abgemagert, verfilzt und verschnupft und hatte Zahnprobleme. Im Tierheim wurde sie aufgepäppelt und gepflegt. Zweimal am Tag benötigt „Omi“ ein Schilddrüsenmedikament.

Für sie wird eine Familie gesucht, die ihr ein liebevolles, ruhiges Zuhause gibt. „Omi“ ist verschmust und hat es gerne kuschelig. Ihr einziges Handicap ist, dass morgens ihre Decke nass ist. Sie sollte nicht mehr unbeaufsichtigt draußen sein, da sie zu bestimmten Uhrzeiten ihr Medikament bekommen sollte.

Der Kater liebt es, gekrault zu werden

Ein Pechvogel ist „Clooney“. Der siebeneinhalb Jahre alte, nette Kater war seit August im Tierheim, konnte nach einigen Monaten aber vermittelt werden. Allerdings hat er sich im Tierheim aus Frust einige Unarten angewöhnt, die er aber langsam in seinem neuen zuhause ablegte.

Dort bleiben konnte er dennoch nicht, da er die Nacht zum Tage machte und nachts sehr aktiv wurde. Raus darf „Clooney“ übrigens nicht: Er ist FIV (Feline Immundefizienz-Virus) positiv. Dabei handelt es sich um eine für Artgenossen ansteckende Erkrankung, die den Kater außer im Freigang nicht beeinträchtigt.

Eine Autoimmunerkrankung wurde bei „Odin“ festgestellt. Durch sie hat der Kater Wucherungen im Mund und hin und wieder andere gesundheitliche Einschränkungen. Er bekommt eine geringe Dosis Cortison, die nicht kostenintensiv sei, erläuterte Tierheimleiterin Christine Nickel.

Trotz seiner Erkrankung erfreut sich „Odin“ seines Lebens, mag Streicheleinheiten und liebt es, gekrault zu werden. Der liebevolle Kater kommt mit Artgenossen gut zurecht.

Interessenten, die „Omi“, „Clooney“ oder „Odin“ bei sich aufnehmen möchten, sollten vor einem Besuch im Tierheim unter (0 27 71) 3 22 22 einen Termin vereinbaren. Weitere Informationen gibt es auf: www.tierheimdillenburg.de. (kaw)