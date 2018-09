Drei Tiere  suchen ihre Besitzer

„Mohrchen“ ist ein Fundkater. Er wurde vor etwa zweieinhalb Wochen in Weidelbach in der Straße „Auf der Heide“ entdeckt und von Tierfreunden zunächst versorgt. Nun ist er im Dillenburger Tierasyl. „Mohrchen“ ist sehr lieb und zutraulich. Er ist fit und kastriert.

Auch Zwergwidder-Mädchen „Milli“ wartet auf seinen Besitzer. Sie wurde am Freitagmorgen in der Nähe des Herborner Johanneum-Gymnasiums am Dillufer gefunden. Ihr Alter kann noch nicht genau geschätzt werden.

Dritter im Bunde in dieser Woche ist Wellensittich „Muffin“. Das Tier wurde am 4. September an einem Feldweg zwischen Frohnhausen und Wissenbach nach einem Gewitter gefunden. „Muffin“ ist sehr zahm, aber nicht beringt.

Wer die drei neuen Tierheimbewohner (er)kennt, der sollte sich unter (0 27 71) 3 22 22 melden. Unter dieser Nummer sollten Interessenten vor einem Besuch einen Termin vereinbaren. Das Tierheim hat keine regelmäßigen Öffnungszeiten.

Info: www.tierheimdillenburg.de. (kaw)