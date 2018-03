Ein Heim für "Arco"und "Ivaine"

"Arco" ist ein bis zwei Jahre alt. Seit etwas mehr als einem Monat ist er in der Dillenburger Einrichtung im Dillfeld untergebracht. Der Rüde ist sehr lieb, anfangs etwas schüchtern, aber er taut schnell auf. Mit Hündinnen und Rüden versteht sich "Arco" sehr gut, so dass er auch als Zweithund bestens geeignet ist. Der Vierbeiner mag Spaziergänge und am liebsten hätte er in seinem neuen Zuhause einen Garten. Kinder sollten schon etwas größer sein.

Seit April wartet "Ivaine" im Tierheim auf einen Tierfreund, der sie mit nach Hause nimmt. Die sechs Jahre alte Katze kann lieb und zutraulich sein, ist aber auch mal gerne typisch Katze. Sie ist kein Stubentiger für Anfänger, sondern für Katzenfans, die eigensinnige Charaktere mögen. "Ivaine" möchte Einzelkatze sein, und sie ist Freigängerin.

Das Tierheim ist montags bis freitags jeweils von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet und an diesen Tagen von 11 bis 13 Uhr auch unter Telefon (0 27 71) 3 22 22 zu erreichen.

Infos: www.tierheimdillenburg.de (kaw/s)