Einfühlsame Menschen gesucht

Das liegt an seiner Unerfahrenheit. Der dreijährige kastrierte Rüde hatte noch nie ein eigenes Zuhause und Menschen, die er lieb haben durfte und die sich um ihn kümmerten. Wenn Fremde zu ihm in den Auslauf kommen, verhält er sich anfangs sehr schüchtern. Er hält Abstand, dreht den Kopf zur Seite und wendet den Blick ab, leckt sich über die Nase oder zeigt andere beschwichtigende Signale, die nichts anderes sagen wollen als: „Tu mir bitte nichts!“

Nepomuck ist zwar ein neugieriger und aufmerksamer Hund, der gefallen will, doch muss er erst lernen, Vertrauen zu fassen, damit er zeigen kann, was für ein liebenswerter und anhänglicher Kerl er doch eigentlich ist. Das Tierheim wünscht sich für ihn möglichst bald ein schönes Zuhause bei Menschen mit Geduld und Einfühlungsvermögen. Es wäre schön, wenn seine neuen Menschen mit ihm in ruhiger Umgebung arbeiten, damit aus ihm ein glücklicher und entspannter Familienhund werden kann.

Eine Familie mit verständigen Kindern in einem Haushalt ohne großen Trubel wäre auch denkbar. Er könnte auch als Zweithund einziehen und sich so an einem souveränen Artgenossen orientieren. Wer sich für Nepomuck interessiert, kann ihn im Kreis-Tierheim in Cappel im Gewerbegebiet „Im Rudert“ kennenlernen. Das Büro ist freitags, samstags und sonntags für Besucher von 15 bis 17 Uhr geöffnet. An den übrigen Tagen ist eine Besichtigung und Tiervermittlung auch nach Terminvereinbarung möglich. Weitere Infos gibt es unter (0 64 21) 4 67 92. (en)