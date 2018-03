Gemütlich und ruhig: „Lara“ und „Roy“

Anfang März 2016 kamen sie in die Einrichtung. Die beiden Vierbeiner sind unzertrennlich. Besonders „Lara“ kann nicht ohne „ihren Roy“ sein. Deshalb sollen die Hunde auch nur gemeinsam vermittelt werden.

Collie-Mischlingshündin „Lara“ und Mastin-Mischling „Roy“ sind jeweils acht Jahre alt und haben bereits ein Drittel ihres Lebens nicht in einer Familie, sondern in Tierasyleinrichtungen verbracht. Beide sind sehr ruhige Vertreter, die gerne einen Sofaplatz möchten. Sie sind angenehm und unkompliziert, bleiben auch ein paar Stunden alleine, mögen Streicheleinheiten und gemütliche Spaziergänge. Sie sind gerne in der Nähe „ihrer Menschen“ und kommen mit Kindern gut zurecht.

Interessenten sollten trotz des ruhigen und unkomplizierten Charakters der Vierbeiner Hundeerfahrung haben. Wegen der Größe von „Lara“ und „Roy“ wäre ein Haus mit Garten ideal.

Das Tierheim in Dillenburg ist unter (0 27 71) 3 22 22 zu erreichen. Besuche sollten unbedingt telefonisch vereinbart werden, da die Einrichtung keine regelmäßigen Öffnungszeiten hat. Infos: www.tierheimdillenburg.de. (kaw)