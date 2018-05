Kater Carlo sucht nach Geborgenheit

Anfangs benahm er sich den Tierheimmitarbeitern gegenüber sehr verschüchtert, aber auch unkooperativ und sogar aggressiv. Mit viel Liebe und Geduld entwickelt er sich aber nun langsam wieder zu einem Schmusekater.

Der sechsjährige Carlo liebt es zu spielen, gekrault zu werden und lässt sich auch recht gerne bürsten. Carlo war bisher als unkastrierter Freigänger unterwegs und kam mit Bisswunden, vermutlich aus Revierkämpfen, ins Tierheim. Leider wurde er bei der Eingangsuntersuchung positiv auf FIV und FeLV getestet. FIV ist eine Immunschwächekrankheit, die nicht auf Menschen oder andere Tierarten übertragbar ist, sondern nur unter Umständen über Speichel-zu-Blut auf andere Katzen. Die Krankheit kann lange Zeit ohne Symptome verlaufen. Durch das geschwächte Immunsystem kann es dazu kommen, dass die Katze ab einem bestimmten Punkt Infekte nicht mehr abwehren kann. Dann kommt es unter Umständen vermehrt zu Schnupfenerkrankungen oder Zahnfleischentzündungen.

Haltung in der Wohnung

FeLV (Felines Leukämievirus, auch Leukose genannt) ist ebenfalls eine Immunschwächekrankheit, die bei Ausbruch zu Sekundärerkrankungen führen kann, zum Beispiel Tumoren oder Anämie. Übertragen wird FeLV über eine Tröpfcheninfektion. Für andere Tierarten und für Menschen ist FeLV ungefährlich.

Carlo wird aufgrund der Immunschwächeerkrankungen nur in Wohnungshaltung, möglichst mit Balkon, vermittelt. Wer sich für den netten Carlo interessiert, kann ihn im Kreis-Tierheim in Cappel im Gewerbegebiet „Im Rudert“ kennenlernen. Das Büro ist freitags, samstags und sonntags für Besucher von 15 bis 17 Uhr geöffnet. An den übrigen Tagen ist eine Besichtigung und Tiervermittlung auch nach Terminvereinbarung möglich. Weitere Informationen gibt es unter (0 64 21) 4 67 92. (en)