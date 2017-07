Kater Motte sucht neues Zuhause

Motte war anfangs sehr verunsichert, das hat sich aber nun gelegt. Er zeigt sich sehr neugierig und würde sich vermutlich auch in einem neuen Zuhause schnell einleben. Motte ist außerdem verschmust und genießt seine Streicheleinheiten sehr. Mit anderen Katzen, so hat sich herausgestellt, kommt er zudem sehr gut aus. Mit manchen Artgenossen, die er besonders schätzt, kuschelt Motte auch.

Sicher könnte er in ein Zuhause ziehen, in dem schon andere, verträgliche Katzen leben. Was allerdings nicht fehlen dürfte, ist der Freigang. Motte ist kein Wohnungskater und sollte unbedingt in sicherer Umgebung wieder nach draußen dürfen. Zu fremden Menschen ist er freundlich und aufgeschlossen, denn sie dürfen ihn sogar anfassen.

Wer sich für Motte interessiert, kann ihn im Kreistierheim in Cappel im Gewerbegebiet "Im Rudert" besuchen. Das Büro ist freitags, samstags und sonntags für Besucher von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

An den übrigen Tagen ist eine Besichtigung und Tiervermittlung auch nach Terminvereinbarung möglich. Weitere Infos gibt es unter & (0 64 21) 4 67 92. (en)