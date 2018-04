Kater suchen ein Zuhause

„Finley“ und „Filou“ sind Brüder. Sie wurden im September geboren und damals mit vier Geschwistern gefunden. Von ihrer Mutter fehlte jede Spur. Bei einer Pflegestelle des Tierheims wurden sie aufgezogen. Nun können die beiden Katerchen vermittelt werden. „Finley“ und „Filou“ sind Menschen sehr zugewandt, ihrem jugendlichen Alter entsprechend verspielt und neugierig. Für sie wäre ein Zuhause mit Freigang ideal. Mit Artgenossen und kleinen Hunden kommen sie sehr gut zurecht.

„Frankie“ ist eine Fundkatze, deren Besitzer das Tierheim-Team finden möchte. Der Kater, der in der Straße „Immergrünslust“ in Dillenburg gefunden wurde, soll in der kommenden Woche tierärztlich untersucht werden. Er ist noch recht jung, anfangs etwas schüchtern, aber sehr freundlich. Der Kater ist seit dem 14. April im Tierheim.

Vor einem Besuch im Tierheim sollten Interessenten unter (0 27 71) 3 22 22 einen Termin vereinbaren. Das Tierheim hat keine regelmäßigen Öffnungszeiten. Info & Kontakt: www.tierheimdillenburg.de. (kaw)