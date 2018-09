Micky ist ein großer Schmuser

Der freundliche und liebe Kater wurde wegen eines Umzuges im Marburger Kreistierheim abgegeben. Als er ankam, ging es ihm allerdings nicht gut, er hatte eine schmerzhafte Blasenentzündung. Diese ist nun vollständig abgeheilt und der Stubentiger kann zu neuen Besitzern ausziehen.

Micky hat jedoch eine leichte Nierenschwäche und braucht spezielles Futter. Der Kater ist kastriert, stubenrein und lässt auch die Zimmerpflanzen in Ruhe. Micky kannte bisher wohl nur Freigang auf einem Balkon. Er ist ein großer Schmuser und kann Streicheleinheiten sehr genießen. So liegt er bei den Katzenschmusern des Tierheims auch ganz entspannt auf dem Bauch des ehrenamtlichen Besuchers und lässt sich kraulen.

Der Kater soll es richtig gut haben

Die Mitarbeiter des Tierheims wünschen sich für den tollen Kerl ein Zuhause, in dem er es so richtig gut hat bei – gerne auch älteren – Menschen mit viel Zeit. Wer sich für Micky interessiert, kann ihn im Kreis-Tierheim in Cappel im Gewerbegebiet „Im Rudert“ kennenlernen.

Das Büro ist freitags, samstags und sonntags für Besucher von 15 bis 17 Uhr geöffnet. An den übrigen Tagen ist eine Besichtigung und Tiervermittlung auch nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Weitere Informationen gibt es unter (0 64 21) 4 67 92. (en)